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Tapanlı kadın üreticilere FAO ve devletten çapa makinesi desteği Lavanta üreten kadın çiftçiler, çapa makineleri ile üretimini daha da arttıracak

İHA

Tapanlı kadın üreticilere FAO ve devletten çapa makinesi desteği Lavanta üreten kadın çiftçiler, çapa makineleri ile üretimini daha da arttıracak

Adana’nın Feke ilçesi Paşalı Mahallesi'nde Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) desteğiyle alınan çapa makineleri, Adana İl Tarım Müdürlüğü ve Feke İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince kadın çiftçilere teslim edildi.
Paşalı Ortaokulu bahçesinde düzenlenen çapa makineleri hibe teslim törenine FAO Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Sarıoğlan, Koordinasyon Müdürü Birsen Ergün, Saimbeyli Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu, Kozan Ticaret Odası Meclis Başkanı Yaşar Çelen ve Tapaneli Kadın Kooperatifi Başkanı Hilal Köz ve üyeler katıldı.
Törende konuşan Tapaneli Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Hilal Köz, Tapan'da kooperatif üyesi 16 kadın çiftçinin katılımı ile uygulamalı çiftçi okulundan mezun olan kadınlara FAO tarafından hibe olarak verilen çapa makinalarını teslim etmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, ilçede kadınların tarımda kalkınmaları için büyük destek aldıklarını ifade etti.

İl Tarım Müdürlüğünden kadınlara destek
Açılış konuşmasını yapan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin de, "FAO ile ortak yürüttüğümüz proje kapsamında hibe çapa makinelerini kadınlarımıza teslim ediyoruz. Amacımız bölge halkının üretim yapması ve kalkınması. Kadınlar yaptıkları ürettikleri ürünleri kooperatif çatısında sürdürüyor ve bizler de üreten kadınlarımıza tam destek veriyoruz. Buradaki amacımız böyle güzel bakir yerleri muhafaza edip üretimin hayvancılık ve tarımın gelişmesini sağlamak. Dünya tıbbı aromatik bitki ve doğal ürünler pazarlarda geniş yer buluyor" dedi.

FAO desteği ile kadınlar teknolojiyi kullanacak
FAO Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, uygulamalı kadın çiftçi eğitimlerine katılan kadınlara tebriklerini ileterek, "Aslında en son geldiğimizde buraya tekrar gelmek istedik. O zaman uygulama çiftçi okulunun modülünü ziyaret etmiştik. Sizlere teşekkür ediyoruz Avrupa Birliğine de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz. Lavanta üreten kadınların heyecanı büyüyor" şeklinde konuştu.
Kadın çiftçiler adına konuşan Kooperatif Başkanı Hilal Köz de, "FAO desteği, devletimizin desteği ile güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Lavanta ile birçok kadının bahçelerini açması bizi daha mutlu ediyor" diye konuştu.

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