Samet Aybaba: Lucas Castro'nun pozisyonunun net penaltı olduğunu düşünüyorum

Can ÇELİK / ADANA,(DHA)Süper Lig'deki ilk maçında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, maçı kaybetseler de iyi bir performans sergilediklerini, daha çok çalışarak ligin iyi takımlarından biri olacaklarını söyledi. Fenerbahçe maçında penaltılarının verilmediğini kaydeden Aybaba, "Bir pozisyonun net penaltı olduğunu düşünüyorum. Baştan beri adalet diyoruz. Niye VAR sistemini destekliyoruz? Çünkü adalet için kurulan bir sistem" dedi.

Yeni kurulmuş, lige yeni gelmiş bir takım olduklarını, günden güne takımın performansı arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Samet Aybaba, "Takımdaşlık duygusunu geliştirmek için çabalıyoruz. Bu konuda fazlasıyla yol kat ettik. Bu Fenerbahçe maçında da sahaya net olarak yansıdı" diye konuştu.

"KAYBEDERKEN BİR SÜRÜ ŞEY KAZANDIK"

Fenerbahçe karşısında coşkulu ve her an maçı kazanabilecekmiş gibi oynadıklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını belirten Aybaba, "Basit bir golle maçı kaybettik. Kaybederken bir sürü şey kazandık. Oyuncularımızın kendilerine olan inançları arttı. Birlikteliklerinde gelişme oldu. Aralarında 'nasıl daha iyi oluruz' diye konuşuyorlar. Önümüzde ciddi maçlarımız var. Kayserispor için hazırlanıyoruz. Eğer bu coşkuyu, istekli, tempolu oyunu devam ettirirsek ligin iyi takımlarından olmaya adayız" diye konuştu.

"NET PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe maçında Lucas Castro'nun pozisyonu için hatalı karar verildiğini, pozisyonun net penaltı olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Baştan beri adalet istiyoruz. Niye VAR sistemini destekliyoruz ? Çünkü adalet için kurulan bir sistem. Futbolun ekonomisini ve itibarını böyle küçük şeylerle düşürmemek lazım. Ama bir bakıyorsunuz hiç alakasız penaltı veriliyor, bir bakıyorsunuz VAR kullanılıyor. Bazen kullanılmıyor. Standart olsa herkes mutlu olacak" şeklinde konuştu.

BALOTELLİ'NİN OYUNDAN ALINMA KARARIYLA İLGİLİ

Fenerbahçe maçında ikinci yarıda Balotelli'nin oyundan alınmasına dair soruyu yanıtlayan Aybaba, yaptığı değişiklikler sonrası rakip üzerindeki baskıyı arttırdıklarını söyledi. Oyuncularını kazanmaya yönelik çalıştıklarını ifade eden Aybaba, "Balotelli bizim oyuncumuz. Yüksek maliyetli bir oyuncumuz. Bundan önce nasıl bir oyuncu olduğu da sorunları da iyi yaptığı şeyler de biliniyordu. Biz tüm oyuncularımızı kazanmak istiyoruz. Onun sorunlarını azaltıp, iyi yaptığı şeyleri yükselterek takıma faydalı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PA DİBBA AYRILMAK İSTİYOR"

Samet Aybaba, Pa Dibba'nın ayrılmak istediğini kendilerine ve yönetime bildirdiğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Samet Aybaba'nnı açıklaması

Antrenmandan detaylar DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

