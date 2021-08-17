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Adana Demirspor, Kayserispor maçıyla galibiyet serisine başlamak istiyor Adana Demirspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “Her maç bizim için final” “Balotelli’nin sorunları azaltıp takıma faydalı olmasını istiyoruz” “Lucas Castro’nun pozisyonun net penaltı olduğunu düşünüyorum”

İHA

Adana Demirspor, Kayserispor maçıyla galibiyet serisine başlamak istiyor Adana Demirspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: “Her maç bizim için final” “Balotelli’nin sorunları azaltıp takıma faydalı olmasını istiyoruz” “Lucas Castro’nun pozisyonun net penaltı olduğunu düşünüyorum”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile oynayacakları maçla ilgili, “İnşallah Kayserispor maçı bizim için galibiyetle başlayan bir lig serüveninin başlangıcı olur. Her maç bizim için final. Rakibin kim olduğu diye bir ayrımı kalmadı, herkes eşit, hepsinden 3 puan alıyorsunuz” dedi.
Adana Demirspor, Cuma günü konuk olacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

“Kaybederken de bir sürü şey kazandık”
Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Aybaba, Fenerbahçe maçında çok basit bir gol yediklerini yineleyerek, “Yeni kurulmuş bir takımız. Geçen seneden kalan bu sene gelen oyuncular var. Takımdaşlık duygusunuz geliştirmeye çalışıyoruz. Bayağı mesafe kat ettik. Fenerbahçe maçında sahada bunu gördük. Coşkulu, istekli bir takım vardı. Ama bu futbol biliyorsunuz, sonuç önemli. Çok basit bir golle maçı kaybettik ama kaybederken de bir sürü şey kazandık. Oyuncularımız kendi aralarında artık konuşmaya takımı nasıl daha ileri götürebilir diye düşünmeye başladılar. Bu da çok güzel bir olay” diye konuştu.

“Bir an önce kazanmak istiyoruz”
Kayserispor maçıyla galibiyet serisi yakalamak istediklerini aktaran Samet Aybaba, “Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Eğer sahada aynı oyunu sergilersek bu ligin iyi takımlarından birisi olmaya adayız. İnşallah Kayserispor maçı bizim için galibiyetle başlayan bir lig serüveninin başlangıcı olur. Her maç bizim için final. Rakibin Rakibin Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray diye bir ayrımı kalmadı, herkes eşit, hepsinden 3 puan alıyorsunuz. Bir an önce kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Castro’nun pozisyonun net penaltı olduğunu düşünüyorum”
Fenerbahçe maçında 10 geriye düştükten sonra 5 pozisyona girdiklerini Lucas Castro’nun pozisyonun da penaltı olduğunu söyleyen Aybaba, daha sonra şunları kaydetti:
“Ben takımdan mücadeleyi bekliyordum, oyuncular çok iştahlı. Gerçekten kaliteli oyuncularımız var. Oyuncularımızın eksikleri çok, onları da geliştirmek uzun sürüyor. Ancak oyunun ikinci yarısından sonra özellikle 60’ıncı dakikadan sonra bu kadar büyük bir baskıyla 5 tane pozisyona girip 1 penaltıda verilmeyince beni etkiledi. Fenerbahçe gibi takımlara karşı mağlup duruma düşünce performans düşmeye başlar ama bizimki yükseldi. Keşke orada bir gol bulabilseydik. Oyuncularımın isteklerinden memnunum. Ben Castro’nun pozisyonun net penaltı olduğunu düşünüyorum.”

“Futbolun adaletli olması lazım”
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine de değinen Aybaba, “Futbolun içerisinde olması gereken ne? Adalet. Niye Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini destekliyor? Çünkü bunun adaletli bir iş olması lazım. Ekonomisi çok büyük ve itibarı çok yüksek bu işin. Böyle çok basit bir şeyle bu itibar ve ekonomiyi bozmamak lazım, onun için kurulmuş sistem bu. Ama bir maça bakıyorsunuz VAR’a hiç gidilmiyor, bir maça bakıyorsunuz VAR’a gidiliyor. Bir standardı olsa herkes keyifli olacak. Biz yıllardır bunun sıkıntısını çok çektik. Daha dikkatli olmak lazım” dedi.

“Pa Dibba ayrılmak istediğini söylemiş”
Transfer çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Aybaba, “PA Dibba Başkan Murat Sancak’a ayrılmak istediğini söylemiş o söyledikten sonra artık bize konuşulacak bir şey kalmıyor. Sakatlığı olan Metehan Mimaroğlu da önümüzdeki haftaya yetişir. Bize sonradan katılan oyuncuların eksikleri var onları da geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Balotelli’den çok yararlanmak istiyoruz”
Fenerbahçe maçında 62’nci dakikada Balotelli’nin oyundan çıkmasını da değerlendiren Aybaba, “Balotelli bizim oyuncumuz. Ondan çok yararlanmak istiyoruz. Oyunu hareketlendirdikten sonra 56 pozisyona girdik. Oda bizim oyuncumuz. Yüksek maliyetli bir oyuncumuz. Zaten bundan öncede nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyordu. Sorunlarını da, iyi yaptığı şeyleri de herkes biliyordu. Biz o sorunları azaltıp iyi yaptığı şeyleri yükselterek takıma faydalı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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