Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) - ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi olup, Suriye sınırları içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de örgüt üyeliğinde bulunup, örgütün bölgede zayıflamasının ardından Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması sonrası TEM ekipleri, 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin görev aldığı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2021-08-18 07:16:50



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