Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

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Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Mustafa Akgül (39) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Şerifli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Akgül'ün kullandığı traktör, kontrolden çıkarak, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirledi. Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-08-18 09:33:01



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