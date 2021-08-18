Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı (2)

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6 GÖZALTI

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olup, Suriye sınırlarında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişinin yakalanması için düzenlenen şafak operasyonunda; 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-08-18 11:23:39



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