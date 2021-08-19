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Polisten "Ormanlar kül olmasın" uyarısı Adana’da polis, ormanlık alanda pikniğe gidenleri ve bölgede araçlarıyla gezenleri yangın tehlikesine karşı uyardı Polis özellikle araçlarından sigara izmariti atmamalarını istedi

İHA

Adana'da polis, ormanlık alanda pikniğe gidenleri ve bölgede araçlarıyla gezenleri, izmarit atarak, ateş yakarak yangın çıkarmamaları konusunda uyardı.

Polisten "Ormanlar kül olmasın" uyarısı Adana’da polis, ormanlık alanda pikniğe gidenleri ve bölgede araçlarıyla gezenleri yangın tehlikesine karşı uyardı Polis özellikle araçlarından sigara izmariti atmamalarını istedi

Adana’da polis, ormanlık alanda pikniğe gidenleri ve bölgede araçlarıyla gezenleri, izmarit atarak, ateş yakarak yangın çıkarmamaları konusunda uyardı.
Türkiye genelinde 28 Temmuz günü başlayan ve yaklaşık 20 gün boyunca devam eden yangınlar sonucunda binlerce hektar ormanlık alan kül olurken, binlerce hayvan da telef oldu. Ayrıca birçok orman köylüsünün evi, hayvanı ve eşyaları yandı. Binlerce dönüm ormanlık alanı yok eden, yüzlerce insanı da mağdur eden bu yangınların birçoğunun ihmal sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, ormanlarda bir kez daha yangın çıkıp herkese zarar vermemesi için Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne vatandaşların uyarılması konusunda talimat verdi. Bu talimat kapsamında polis “izmarit atma geleceğini yakma” projesi başlattı. Polis ekipleri Adana’daki ormanlık alanlara dağılarak piknik yapmaya gelen ya da araçlarıyla ormanlık alandan geçen vatandaşları uyardı. Polis, vatandaşlara mangal yakmamaları yakmaları halinde ise mutlaka ateşi söndürmelerini söyledi. Ayrıca polis, vatandaşlara kesinlikle aracın penceresini açmak suretiyle sigara izmaritlerini dışarı atmamaları uyarısında bulundu. Polis, vatandaşlara 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 73/B maddesine göre sigara izmariti, cam şişe, çöp ve benzeri şeylerin araçlardan atılmasının yasak olduğunu bu kurula uymayanlara adli ve idari yönden işlem yapıldığını da hatırlattı. Vatandaşlar polisin bu duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Ciğerlerimiz yanarken çok üzüldük” dedi. Polis yangın mevsimi bitene kadar ormanlık alanda uyarılarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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