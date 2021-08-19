Çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

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Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesi´ndeki çiftlik evinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Çiftlikte yapılan aramalarda, variller içinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi. Baskında 1 kişi de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-08-19 09:58:13



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