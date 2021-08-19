Başkan Özgan, TYT ve AYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı’yı tebrik etti

Kendi alanında TYT ve AYT Türkiye birincisi olan Ali Eren Çakıcılı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı makamında ziyaret etti.

Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, kendi alanında TYT ve AYT Türkiye birincisi oldu. Bu başarısı ile Kozan’ın gururu olan Çakıcılı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından makamında ağırlandı. Özgan, göstermiş olduğu başarısı için Çakıcılı’yı tebrik etti.

Başkan Özgan; “Fen Lisesi öğrencimiz Ali Eren Çakıcılı Üniversite Sınavlarında TYT ve AYT Türkiye birincisi olarak Kozan’ımızı, ailesini ve bizleri gururlandırdı. Kendisini belediyemizde misafir ettik. Bilgisayar Mühendisi olmak istediğini belirten öğrencimizin başarılarının devamını diliyor, kendisini yetiştiren ailesini, hocalarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Birincisi olan Ali Eren Çakıcılı ise; “Aldığı başarıdan dolayı mutluyum. Türkiye birinciliğini getiren sonucun şansla değil sistemli ve çok çalışmanın ürünü. "Üniversite bölüm tercihinin bilgisayar mühendisliği olacak. Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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