Adana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma Bakanlığına devredilen ve 700 milyon TL kaynak aktarılan eski adıyla 'Devlet Bahçeli' yeni adıyla '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yapımı hız kesmeden devam ediyor. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, günde 60 bin aracın geçeceği köprünün 2022’nin sonunda tamamlanacağını söyledi.

Adana’da yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü rahatlatması beklenen bin 800 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun 4. köprüsü olacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün temeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında atıldı. O tarihten sonra 2019 yılına kadar köprünün ancak üçte biri tamamlanabildi. 2019 yerel seçimlerinde Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar döneminde, maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek, projeye ara verildi.



Erdoğan 2020’de kaynak aktarımını onayladı

Köprüyü mevcut haliyle devralan Ulaştırma Bakanlığına 700 milyon liralık kaynak aktarımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020’de onaylandı. Ayrıca Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin talebiyle köprünün isminin '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirildiğini duyurdu. Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı.

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