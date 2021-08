Yüreğirli çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı

Açık hava sinemasını sosyal hayata yeniden kazandıran Yüreğir Belediyesi, birbirinden eğlenceli filmleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Yaz boyunca her Çarşamba akşamı Yüreğir Millet Bahçesi’nde arabada sinema, her Perşembe akşamı da 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda açık havada sinema etkinliği düzenleyen Yüreğir Belediyesi, bu kez ‘Oyuncak Hikayesi 4’ filmini Yüreğirli çocuklarla buluşturdu.

Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda kurulan dev ekrandaki film gösterimini ailesiyle birlikte izleyen pek çok Yüreğirli, hem nostalji yaşadı hem de sıcak yaz akşamlarını farklı şekilde değerlendirmiş oldu.

Belediye görevlilerinin patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikramında bulunduğu etkinlikte büyük küçük her yaştan Yüreğirli sinema keyfi yaşadı.

Dev ekranda sinema etkinliğine katılan vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederek Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.

