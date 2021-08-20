26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da ilk gol Akintola'dan

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor’da 20212022 sezonunun açılış golünü Babajide Akintola kaydetti. Takım adına sezonun ilk asistini ise Mario Balotelli yaptı.
26 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor, ligin ikinci haftasında Kayserispor'a konuk olurken takım adına sezonun ilk golünü Babajide Akintola kaydetti.
Mücadelenin 62. dakikasında ceza sahası içerisinde Balotelli'nin asistiyle topla buluşan Akintola, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek sezonun ilk golüne imza atan isim oldu.
Mavilacivertli ekibin golünde ise ilk asisti kulübün yeni transferi İtalyan futbolcu Mario Balotelli yaptı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.