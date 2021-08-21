Husumetli aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı



Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan pompalı tüfek ve kürekli kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Çataloluk Yaylası Aytepesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında 8 yıl öncesine dayanan husumet bulunan Polat ve Batmaz aileleri bugün tekrar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Polat (56), Remzi Batmaz tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Polat´ın yaralanmasının ardından yakınları yerde bulduğu kürekle Remzi Batmaz´a saldırarak kafasından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarmanın gelmesiyle yatıştırılan aileler, karakola götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Feke devlet Hastanesine ardından da Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan Batmaz Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralı Polat'ın tedavisine Kozan Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-08-21 19:45:51



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