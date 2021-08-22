TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

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TFF 1. Lig’in 2. haftasında Adanaspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın pasında topla buluşan Ozegovic'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada Lualua'nın ceza sahası dışından yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada Adanaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Kerim'in şutu üstten auta gitti.

45+2. dakikada sol kanattan Kadir'in ceza sahasına ortasında savunmanın büyük hatasında topu alan Tetteh bomboş durumda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

54. dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor’da topun başına geçen Celil’in vuruşunda top kaleci Ramazan’da kaldı.

86. dakikada sol kanattan atak geliştiren Gençlerbirliği’nde Lualua, ceza sahası içerisindeki Sandro’ya pasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Sandro’nun pasıyla buluşan Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Kemal Mavi xx, Mehmet Şengül xx

Adanaspor: Burak xx, Evren xx, Donkor xx, Rüştü xx, Kadir xx (Roche dk. 86 ?), İsmail xx, Uğurcan xx (Bruns dk. 70 x), Celil xx, Serdar x (Tetteh dk. 40 x), Samet Ali xx (Ahmethan dk. 86 ?), Ozegovic xx

Yedekler: Halil, Berkan, Harun, Fıratcan

Teknik Sorumlu: Yılmaz Akbaşlı

Gençlerbirliği: Ramazan xx, Mert xx, Metehan xx, Arda xx (Barış dk. 58 x), Kerem Can xx, Grechyskin xx, Rahmetullah xx, Kerim xx (Serdarcan dk. 80 ?), Lualua xx, Tshibola xx, Sandro xx (İlker dk. 87 ?)

Yedekler: Übeyd, Musa, Mustafa, Sallalich, Gökhan, Sami, Ahmet

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Sarı kartlar: Donkor, Evren (Adanaspor), Kerem (Gençlerbirliği)

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