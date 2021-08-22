Adanaspor - Gençlerbirliği 0-0



Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Kemal Mavi (xx), Mehmet Şengül (xx)

ADANASPOR: Burak (xx) Donkor (xx), Rüştü (xx), Evren (xx), Kadir (xx) (Dk.86 Roche(?), İsmail (xx), Celil (xx), Uğurcan (xx) (Dk.70 Thomas (?), Serdar (x) (Dk.40 Tetteh (xx), Samed (xx) (Dk.86 Ahmethan (?), Ozegovic (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan(xx) Metehan (xx), Arda (x) (Dk.59 Barış (x), Mert (xx), Kerem (xx), Dmytro (xx), Tshibola (xx), Kerim (xx) (Dk.81 Serdar (?), Rahmetullah (xx), Lualua (xx), Sandro (xx) (Dk.87 İlker (?)

SARI KARTLAR: Donkor, Evren (Adanaspor), Kerem (Gençlerbirliği)

TFF 1´inci Lig´in 2´nci haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

19´uncu dakikada Adanaspor´da topla buluşan Serdar, sağ kanattan topu sürdü ve ceza sahasına girdi. Serdar´ın ara pasıyla buluşan Ozegovic, kaleye yöneldi ancak Gençlerbirliği savunması topu ceza sahası içerisinden uzaklaştırdı.

35´inci dakikada Gençlerbirliği´nde Lualua orta alandan aldığı topu ceza sahası dışına kadar sürdü. Düzgün bir pasla topu Dmytro´a gönderdi. Kaleyi görür görmez şut çeken Dmytro´nun vuruşu az farkla auta çıktı.

36´ncı dakikada Gençlerbirliği´nde topla buluşan Kerim, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+2´nci dakikada Adanaspor´da sol kanattan atak geliştiren Kadir, topu köşe alana kadar sürdü. Kadir´in ceza sahası içerisine açtığı ortada Gençlerbirliği savunmasının büyük hatasıyla top Tetteh´e ulaştı. Müsait pozisyonda Tetteh topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

50´nci dakikada Gençlerbirliği´nde sol çaprazda topla buluşan Lualua´nın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

51´inci dakikada Adanaspor´da ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, kaleyi görür görmez sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

54´üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor´da topun başına geçen Celil´in vuruşunda top kaleci Ramazan´da kaldı.

86´ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Gençlerbirliği´nde Lualua, ceza sahası içerisindeki Sandro´ya pasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Sandro´nun pasıyla buluşan Serdar´ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Adanaspor sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-08-22 00:00:22



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