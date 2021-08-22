Yılmaz Akbaşlı: “Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Gençlerbirliği maçı sonrası, “Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var. Bunlar tam giderilirse önümüzdeki haftalarda verimli bir takım oluruz. Keçiörengücü maçından inşallah 3 puanı alırız” dedi.

Adanaspor, ligin 2. haftasında evinde Gençlerbirliği ile 00 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “Kalite olarak memnunuz ama skor olarak memnun değiliz. Karşımızda Süper Lig tecrübesi olan oturmuş bir kadrosu olan takım vardı. Fakat biz tempolu ve kale önünde üretken olursak golleri buluruz. Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var. Bunlar tam giderilirse önümüzdeki haftalarda verimli bir takım oluruz. Keçiörengücü maçından inşallah 3 puanı alırız” ifadelerini kullandı.

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