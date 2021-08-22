Metin Diyadin: “Maçın hakkı beraberlikti”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Adanaspor maçı sonrası, “Bugün oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti. Oyun formatı da iyiydi. Maçın hakkı beraberlikti” dedi.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 00 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Geçen sezon Süper Lig’den düşünce bir hayli oyuncu ile ayrılmak zorunda kaldık. Finansal sorunlar da oldu. Özellikle ilk 56 haftalık periyot bizim için kolay değil. Bugün oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti. Oyun formatı da iyiydi. Tek sıkıntımız skor üretmekti. Golü bulamadığınız zamanda 3 puan almanız mümkün değil. Adanaspor’da gayet belirli bir oyun formatı olan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi. Biz bugün o baskı fırsatını onlara vermedik. Maçın hakkı beraberlikti” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.