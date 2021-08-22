Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı

DHA

Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı


Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)- ADANA'da pide siparişinin eksik hazırlandığı gerekçesiyle tartıştığı fırıncılara rastgele tabancayla ateş açan Erhan Olcay (23), 2 kişiyi yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından kaçan Olcay, polis merkezine gidip teslim olduktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 18 Ağustos günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi´ndeki bir fırında meydana geldi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erhan Olcay, mahallesindeki fırını arayarak kıymalı pide sipariş etti. Siparişini almak için fırına giden Olcay, 3 pide sipariş ettiğini ancak, fırıncının 2 tane pide hazırlandığını iddia ederek fırın ustasıyla tartıştı. Fırında bulunan müşteriler tartışmadan rahatsız olunca fırın sahibi Ali D. (58), Erhan Olcay'a "İçeride müşteri var. Taşkınlık çıkartma. Sen 2 tane pide sipariş ettin" dedi. Erhan Olcay, bu sözler üzerine, yanında taşıdığı tabancayla Ali D.´nin bacağına ateş ederek yaraladı.
MERMİLER DUVARDAN SEKTİ
Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki esnaf da kavgaya müdahale ederek Erhan Olcay'ı sopalarla kovalamaya başladı. Olcay, esnafı dağıtabilmek için rastgele ateş açtı. Olcay'ın tabancasından çıkan mermiler duvardan sekerek, ekmek fırınının yanında bulunan kebapçı Emre B.´nin başını sıyırıp, eşi Naciye B.´nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın ve bacağından yaralanan Ali  D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü. Olcay ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, Olcay'ı yakalamak için çalışma başlattı.
KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada, kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi edilen Naciye B., ve Ali D.´nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Naciye B.´nin başına isabet eden kurşunun duvardan sekmesi ve hızının yavaşlaması nedeniyle kafatasının zarar görmediği, kısa süre sonra taburcu edildiği bildirildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli Erhan Olcay, olay gecesi Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olcay, olayda kullandığı tabancayı attığı yerin adresini de polise verdi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-08-22 10:51:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
DEAŞ’lı teröristin cep telefonundan “canlı bomba” yeleği yapımı videoları çıktı Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, bir zanlının cep telefonundan 52 sayfa “canlı bomba yeleğinin” nasıl yapıldığını anlatan videonun çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER DEAŞ’lı teröristin cep telefonundan “canlı bomba” ...
Metin Diyadin: “Maçın hakkı beraberlikti”
YEREL HABERLER Metin Diyadin: “Maçın hakkı beraberlikti”
Yılmaz Akbaşlı: “Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var”
YEREL HABERLER Yılmaz Akbaşlı: “Oyuncularımızın bazılarının ...
Adanaspor - Gençlerbirliği 0-0
YEREL HABERLER Adanaspor - Gençlerbirliği 0-0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlkyarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlkyarı ...
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Husumetli aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi ...
Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü
YEREL HABERLER Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla ...
Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak böyle savruldu
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü, hatalı dönen otomobile çarparak ...
Evinin banyosunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin banyosunda ölü bulundu
Evden su akınca 90 yaşındaki kadının öldüğü ortaya çıktı Adana’da 90 yaşındaki kadının öldüğünü evden su aktığını gören kiracısı fark etti
YEREL HABERLER Evden su akınca 90 yaşındaki kadının öldüğü ortaya ...
'Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda' demişti, yine çaldı
YEREL HABERLER 'Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala ...
Babasının yıllar önce ihbar ettiği hırsız uslanmadı Adana’da 4 yıl önce hırsızlık yaptığı için babası tarafından ihbar edilince tutuklanan hırsız, cezaevinden çıktıktan sonra 2 arkadaşıyla birlikte hasta yakınlarını soyunca yine tutuklandı Zanlı, adliyeye sevk edilirken “Ben suçsuzum serbest kalacağım” diye tepki gösterdi
YEREL HABERLER Babasının yıllar önce ihbar ettiği hırsız ...
Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
Şehir’den kaçıp ormana yerleştiler, şimdi huzurun tadını çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Şehir’den kaçıp ormana yerleştiler, şimdi huzurun ...
Karşıdan karşıya geçmek isterken otobüs çarptı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmek isterken otobüs çarptı
Özel halk otobüsünün çarptığı kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Özel halk otobüsünün çarptığı kişi ağır yaralandı
26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da ilk gol Akintola'dan
YEREL HABERLER 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da ilk ...
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Polis uyuşturucu tacirlerinin evini ‘Oscar’la aradı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Polis ...
Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
YEREL HABERLER Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu ...
Kozan'da şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kozan'da şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 9 ...
Vali Elban: “Adana’nın gelirleri içerisinde tarımın, sanayinin payı çok yüksektir” Vali Elban, asırlık sanayi tecrübesi olan Adana'nın sektörde yeniden öncü olmasını arzu ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi Adana Valisi Süleyman Elban, kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Elban: “Adana’nın gelirleri içerisinde tarımın, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.