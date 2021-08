Menteş: “Klima çarpmasıyla koronayı karıştırmayın” Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş, son günlerde insanların “beni klima çarptı hafif kırgınlık var” diyerek toplum içinde dolaştığını belirterek, “Buna benzer şikayetleri olanlar mutlaka korona testi yaptırmalı” dedi

Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş, son günlerde insanların “beni klima çarptı hafif kırgınlık var” diyerek toplum içinde dolaştığını belirterek, “Buna benzer şikayetleri olanlar mutlaka korona testi yaptırmalı” dedi.

Menteş, Covid19 pandemisinin tüm dünyada ‘Delta varyantı’ ile tekrar tırmanışa geçtiğini söyleyerek “Ülkemizde her gün bu virüsten bir uçak dolusu insan ölüyor, insanlar halen pandemi yok gibi davranıyor anlamış değilim. Bu neyin rahatlığı” diye konuştu.

İnsanların değil kafasını, vücudunun tamamını kuma gömse pandemi gerçeğinin ortada olduğunu belirten Menteş, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Bu işin şakası yok. Herkes korunmada ciddi önlemler almalıdır. Giderek artan ölüm ve vaka sayılarına, hastanelerdeki tüm yatakların dolmasına karşın kayıtsız ve vurdumduymaz tavırlar devam etmektedir" dedi.

Bilimsel olarak yapılan tüm uyarılara karşın korona virüsün tüm hızıyla artarak devam ettiğinin altını çizen Menteş, “Adana Şehir Hastanesi başta olmak üzere Adana’nın her hastanesinde yeni covid servisleri açmaya devam ediyoruz. Yeni açtığımız servisler ve yoğun bakımlar hızla doluyor ve yeni hastalar gelmeye devam ediyor. Acillerde hasta yoğunluğu artık dayanılamaz noktalara geldi. Bu nedenle acil değilseniz hastanelere gelmeyin. Maske mesafe hijyen kurallarını elden bırakmayın” uyarısında bulundu.

Bugüne kadar 55 bine yakın insanın kaybedildiğini hatırlatan Menteş, şunları kaydetti:

“Ülkemizde günlük ölüm neredeyse şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek noktalardadır. Her gün bu ülkede yüzlerce insan ölmeye devam ediyor. Bu ölümler arasında gençlerimizi görmek bizlere tarifsiz acılar vermektedir. 2030 yaşlarında gençlerimizi solunum cihazlarında görmek ve ailelerin perişan halleri acımıza acılar katıyor. Aşılar bu illetten kurtulmamız için neredeyse tek çözüm olmasına ve hiçbir bilimsel kanıt olmamasına karşın aşı karşıtlığı bizleri endişelendirmektedir. Bu yeni pikte maalesef 'bana bir şey olmaz, ben sağlıklıyım' diyen gençler etkilenmektedir. Gençlerimiz mutlaka aşılanmalıdır. Onlar bu ülkenin gelecekleridir ve onları korumak bizlerin görevidir. Aşı karşıtı safsatalara ve sosyal medya şarlatanlarına gençlerimizi bırakamayız. Bizler Adana Tabip Odası olarak gerekirse nerede aşı olmayan bir genç var ise ayağına kadar gidip onu ikna edeceğiz.”

Son zamanlarda “beni klima çarptı, hafif bir kırgınlığım” var diye ortada dolaşmaya devam eden vatandaşların varlığından haberdar olduklarını da söyleyen Menteş, “Bu tür durum yaşayanların derhal test yaptırmasını ve kendisini sonuçlar çıkıncaya kadar izole etmesini istiyoruz. Bölgemizde sıcak günler geçiriyoruz, evet klima çalıştırıyoruz ama şikayeti olanlar olayı hafife alıp hastalığı bulaştırmaya devam ediyorlar. Klimalar eğer ortam iyi havalandırılmıyor ise ve orada hasta biri var ise hastalığın yayılmasına bile neden olabilir. Mutlaka kalabalık ortamlardan uzak duralım ve klima çarptığını düşünüyor isek mutlaka test yaptıralım" dedi.

Menteş, "Ülkenin içinde bulunduğu felaketler zinciri düşünüldüğünde ekonominin ve esnafın yeni kısıtlamalarla karşılaşması durumu yeni sıkıntıları beraberinde getireceği kaçınılmazdır. Okulların açılmasına çok az bir süre kala bir an önce yeterli aşılama tamamlanmalıdır. Tüm sağlık çalışanları aşılamanın hızlanması için büyük çaba harcamaktadır" diyerek, Adana’da özellikle Seyhan ve Yüreğir’e bağlı güney mahallelerindeki aşı düşüklüğünün endişeye neden olduğunu kaydetti.

"Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle gençleri bizlere güvenerek aşı olmaya tekrar tekrar çağırıyoruz" diyen Menteş, "Aşıda endişesi olanlar lütfen bizlere ulaşsın. Adana Tabip Odası olarak hastalıktan bir an önce kurtulmanın tek yolunun aşı olduğu bilinci ile aşılamaya daha fazla hız verilmesi ve tüm toplumun gönüllü bir şekilde aşıya katılmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

