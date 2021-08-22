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Yamaç paraşütünde hamburger pişirip yediler

DHA

Yamaç paraşütünde hamburger pişirip yediler


Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA´da aşçı Yiğit Uğur Aydal ile pilot Onur Avcu, gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü uçuşunda hamburger hazırlayıp yedi.
Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi´nde bulunan Seyhan Baraj Gölü kenarında yamaç paraşütü uçuşu yapmak isteyen aşçı Yiğit Uğur Aydal, pilot Onur Avcu ile görüştü. Sıradan bir uçuş yapmak istemediğini belirten Avcu, Aydal´dan havada hamburger hazırlamasını istedi. Hamburger köftelerine, vakumlu poşet içerisinde kaynayan suyla ısıl işlem uygulayan Aydal daha sonra döküm tava, pürmüz, köfte, domates, peynir, marul, turşu gibi malzemeleri yanına alarak Avcu ile uçuşa başladı. Ortalama 400-600 metrede uçuş yapan Aydal, pürmüz yardımıyla döküm tavayı kızdırdıktan sonra üzerine köfteleri yerleştirerek kızartmaya başladı. Aydal, köftelerin üzerine koyduğu çedar peynirlerini de pürmüzle eritti. Yaklaşık 35 dakika süren uçuşta Aydal, sos ve diğer malzemelerle hazırladığı hamburgeri, pilot Avcu ile birlikte yedi.
Aydal, sıra dışı bir uçuş yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Avcu ise yamaç paraşütü atlayışı yapmak isteyenlere, uçuşu daha keyifli hale getirmek için sıra dışı önerilerde bulunduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2021-08-22 11:58:45

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