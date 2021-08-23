Uyuşturucu satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgalara karışan şüpheli, 3 kişiyle yakalandı

Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA´da, uyuşturucu satışından çıkan 3 farklı silahlı kavganın şüphelisi olarak aranan Abdullah Aka (25), saklandığı evde 3 kişiyle birlikte yakalandı.
Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde farklı zamanlarda yaşanan 3 silahlı kavgaya karıyan Abdullah Aka´nın bir evde saklandığını belirleyen polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, adrese yapılan baskınla Aka ve yanındaki Serdal Y. (22), Lokman Y. (30) ve Hüseyin S.´yi (52) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bir kilo 572 gram esrar, iki uyuşturucu hap, bir otomatik tüfek ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Emniyete götürülen 4 şüpheliden Serdal Y. ve Lokman Y., olaylarla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-08-23 10:55:16
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