Adana’da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

İHA

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında yapılan bir dizi uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 861 gram gram toz esrar, 500 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, 4 bin 928 kök kenevir bitkisi, 50 gram metamfetamin, 18 gram sentetik bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan toplam 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgalara karışan şüpheli, 3 kişiyle yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgalara ...
Adana´da kaçak cep telefonu ve kulaklık ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da kaçak cep telefonu ve kulaklık ele geçirildi
Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta kaldı Adliye önünde görüntü kirliliğine neden olan arzuhalciler, kendilerine yer gösterilmesini istiyor Arzuhalci Kaya: “Yaptığımız iş yasaldır ve biz bu işin saygın bir şekilde yapılmasını istiyoruz” “Yetkililere seslenmek istiyoruz, lütfen bizlere yardımcı olun”
YEREL HABERLER Adana'da adliye taşındı, arzuhalciler açıkta ...
Tarihi eser kaçakçısı çete lideri eski öğretmenin sağ kolu emekli polis çıktı Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 78 zanlıdan 11'i tutuklanırken, çete liderinin sağ kolu olarak aranan emekli polis memuru polise teslim oldu Zanlının, Sırbistan’da tarihi eser yakalatmasından sonra takibe alındığı öğrenilirken adliyeye sevk edilen emekli polis, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçısı çete lideri eski öğretmenin sağ ...
3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı Adana’da 3 kişiyi yaralayıp kaçan zanlının kaldığı eve baskın yapan polis, evde 1 kilo 572 gram esrar, 1 otomatik tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirirken evde bulunan zanlı ile birlikte 3 kişiyi de gözaltına aldı
YEREL HABERLER 3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar ...
Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu
Adana Demirspor’da Konyaspor mesaisi başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da Konyaspor mesaisi başladı
Pide eksik çıkınca dehşet saçtı Adana’da bir kişinin fırından aldığı pide eksik çıkınca iki kişiyi yaralaması anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Pide eksik çıkınca dehşet saçtı Adana’da bir kişinin ...
Belediyede aşure dağıtıldı
YEREL HABERLER Belediyede aşure dağıtıldı
Vali Elban: “Spor çocukları ruhsal yönden de olumlu etkiliyor”
YEREL HABERLER Vali Elban: “Spor çocukları ruhsal yönden de olumlu ...
Yamaç paraşütünde hamburger pişirip yediler
YEREL HABERLER Yamaç paraşütünde hamburger pişirip yediler
“Moda moda” dedi sosyal medya fenomeni oldu Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuğun giydiği yırtık pantolonu sorulunca “moda moda” diye yanıt vermesi sosyal medyada 500 bine yakın izlendi Kız çocuğunun videonun sonunda kuaförünün de ismini söylemesi tıklanma rekoru kırmasına neden oldu
YEREL HABERLER “Moda moda” dedi sosyal medya fenomeni oldu Adana’nın ...
(Görüntülü) PİDESİ EKSİK ÇIKINCA FIRININ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PİDESİ EKSİK ÇIKINCA FIRININ ÖNÜNDE ...
Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor
YEREL HABERLER Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla ...
Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim merkezine çevirdiler
YEREL HABERLER Hayvan yemi ektikleri tarlayı tropikal meyve üretim ...
Menteş: “Klima çarpmasıyla koronayı karıştırmayın” Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş, son günlerde insanların “beni klima çarptı hafif kırgınlık var” diyerek toplum içinde dolaştığını belirterek, “Buna benzer şikayetleri olanlar mutlaka korona testi yaptırmalı” dedi
YEREL HABERLER Menteş: “Klima çarpmasıyla koronayı ...
Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı
Adana'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
DEAŞ’lı teröristin cep telefonundan “canlı bomba” yeleği yapımı videoları çıktı Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, bir zanlının cep telefonundan 52 sayfa “canlı bomba yeleğinin” nasıl yapıldığını anlatan videonun çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER DEAŞ’lı teröristin cep telefonundan “canlı bomba” ...
Metin Diyadin: “Maçın hakkı beraberlikti”
YEREL HABERLER Metin Diyadin: “Maçın hakkı beraberlikti”
Yılmaz Akbaşlı: “Oyuncularımızın bazılarının eksikleri var”
YEREL HABERLER Yılmaz Akbaşlı: “Oyuncularımızın bazılarının ...
Adanaspor - Gençlerbirliği 0-0
YEREL HABERLER Adanaspor - Gençlerbirliği 0-0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.