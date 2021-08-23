Aslı, aynı odada uyuduğu kızı tarafından ölü bulundu



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da bir süre önce bel fıtığı ameliyatı olan Aslı Demir (42), aynı odada birlikte uyuduğu kızı A.S.Ş. (17) tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi´ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızı A.S.Ş. ile yaşayan kadın kuaförü Aslı Demir, iddiaya göre bir süre önce bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Hastaneden taburcu olduktan sonra evine gelen Demir´in vücudunda enfeksiyon nedeniyle yaralar çıktı. Bundan dolayı sık sık hastaneye giden Demir, tedavi görmeye devam etti. Demir, dün gece kızıyla birlikte aynı odada uyudu. Öğlene doğru uyanan A.S.Ş. annesini de uyandırmak istedi. Annesinin kendisine tepki vermemesi üzerine telaşlanan genç kız, durumu 112´ye bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Aslı Demir´in öldüğünü tespit etti. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Demir´in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-08-23 12:51:48



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