Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı Adana görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Mardinli Dr. Nurettin Özdener, pandemi nedeniyle sahada yaşadıkları zorluğa dikkat çekerek aşı karşıtlığı yapanlara tepkisini dile getirdi

Adana görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Mardinli Dr. Nurettin Özdener, aşırı sıcak havada pandemiyle mücadelede sahada yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek aşı karşıtlarına tepki gösterdi. Özdener, hemşehrilerini aşı olmaya çağırdı.

Adana’da görev yapan ve korona virüs ile mücadele ön safta görev yapan sağlık çalışanlarının artan vakalar nedeni ile nefes alamayacak duruma geldiklerini Kaydeden Dr. Nurettin Özdener, çektiği video ile Güneydoğulu hemşerilerine ve aşı karşıtlarına seslendi.

Dr. Nurettin Özdener, “Adana’nın sıcaklığı 40 derece gösteriyor. Bu şeyi bize yaşatıyorsunuz ya ne diyelim dostlar. Lütfen aşınızı olun. İlla yasaklar olmasına gerek yok. Bu birkaç gün biraz nefes alalım. Terden sırılsıklam olduk. Güneydoğulu tüm hemşerilerim, lütfen aşınızı olun. Batı'da yavaş yavaş Türkiye haritası mavileşiyor. Kısırlık yaparsa batıda, doğuda, güneyde her yerde yapar. Kısırlık yapsa batıda, Güneydoğu'da yapmaz ki. Sadece Mardin, Diyarbakır, Adıyaman’ı almaz ki bu. 70 yaşındaki teyzenin kısırlık yapıyor diye iddia edip aşı olmamasına ne diyelim" diye konuştu.

Dr. Özdener, "Lütfen haydi hep birlikte aşıya” çağrısı yaparak aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.