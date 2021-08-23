Yüreğir’de ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ turnuvaları başladı

Hem hava hem de yaşam sahasını on yıldır paylaşıyorlar

Yüreğir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıldönümüne özel spor turnuvaları düzenliyor.

Yüreğir genelinde sportif faaliyetlerin özendirilmesi, çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spor yapmaya teşvik edilmesi amaçlarıyla düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ turnuvaları 8 gün boyunca devam edecek.

Yüreğir Belediyesi’nin ilgili federasyonlar ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği turnuvaların ilki 23 Ağustos Pazartesi günü Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde ‘Okçuluk İl Şampiyonası’ ve tenis turnuvası ile başladı.

‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ etkinlikleri kapsamında 242526 Ağustos tarihlerinde Minikler Badminton İl Şampiyonası, 2526 Ağustos tarihlerinde Gençler Satranç Turnuvası ve Ayak Tenisi Turnuvası, 27 Ağustos’ta Yüzme Şampiyonası ve 2829 Ağustos tarihlerinde de Masa Tenisi Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında güzel bir sportif faaliyetimizi daha hayata geçiriyoruz. Amacımız sosyal ve sportif aktivitelerin ilçemizde daha fazla yer almasına vesile olmaktır. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.