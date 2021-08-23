Adana Saimbeyli'de orman yangını (1)

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Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.DHA-Genel Türkiye-Adana / Saimbeyli Ali GÖKDAL

2021-08-23 15:19:04



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