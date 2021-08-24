Yaşı 14; suç kaydı 56



Nuri PİRCan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da, çaldıkları elektrikli bisikletle yanına yaklaştıkları yayanın konuştuğu cep telefonunu çalan B.P. (14), E.Ş. (14) ve O.İ. (16) kısa sürede yakalandı. Olayın ardından şüphelilerin kaçışı kameraya yansırken, B.P.'nin 56, E.Ş.'nin 14 ve O.İ.'nin 27 suç kaydı olduğu belirtildi.

Olay, 16 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Yolda yürürken cep telefonuyla konuşan R.Ç.´nin arkasından çöp toplanan elektrikli bisikletle yaklaşan 3 çocuk, elindeki telefonu alarak uzaklaştı. R.Ç.´nin ihbarı üzerine bölgeye Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinden cep telefonunu çalanların B.P., E.Ş. ve O.İ. olduğunu belirledi. Olayda kullanılan elektrikli bisikletin de şüpheliler tarafından bir geri dönüşüm işçisinden çalındığı anlaşıldı. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.P.'nin çoğu hırsızlık, kasten yaralama, darp gibi suçlar olmak üzere 56, E.Ş.'nin 14 ve O.İ.'nin 27 suç kaydı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. R.Ç.´nin elinden cep telefonunu E.Ş.´nin aldığı bildirildi.

Sağlık kontrolüne götürülürken şüphelilerden B.P. gazetecilere, "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar. Ben sihirbazım" dedi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından yaşlarının küçük olduğu gerekçesiyle savcılık kararıyla ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Nuri PİR

2021-08-24 10:34:22



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