Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu 2 çocuk annesi ev hanımı Özge Bolat, 3 yıl önce kullanmaya başladığı sosyal medya hesabı üzerinden organik yöresel ürünlerin aşama aşama yapımını gösterip satışa koyduktan sonra adeta ailesinin hayatını değiştirdi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Tilan köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Özge Bolat (29), 3 yıl önce başladığı sosyal medya hesabı üzerinden yöresel organik ürünlerin yapımıyla ilgili paylaşımları sayesinde ailesinin hayatını değiştirdi.

Köyünde yetişen yöresel lezzetleri her mevsim ayrı ayrı çekerek sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede büyük ilgi gören Özge Bolat, şimdi ev ekonomisine katkı sunarak bölgede birçok kadına da ilham kaynağı oldu.

Adana ve Kozan bölgesinde yöresel olarak hazırlanan ev yapımı erişte, turşu, salça, konserve, incir reçeli gibi lezzetlerin hazırlık ve yapım aşamasının bahçeden sofraya gelene kadar her anını cep telefonu ile görüntüleyen Özge Bolat, hesabından bu ürünleri satışa sundu. Eşinin de desteğini alan genç kadın, şimdilerde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

Tilan köyünde Kozan ve Adana çevresinde kadınların kendileri için hazırladığı yöresel doğal ürünlerin internette paylaşımı ile şehir dışından yoğun ilgi gördüğünü ve ev ekonomisine katkı sunmak adına başarılı olduğunu Kaydeden Özge Bolat, “Bir ev hanımı sosyal medyayı kullanarak çok güzel işler yapabildiğini göstermek istedim” diye konuştu.

Bolat, “Cep telefonu ile her aşamayı çekiyorum. Bahçeden topladığımız ürünler, temiz bir şekilde hazırlandığını cep telefonu ile çekiyorum. Bu yıl ilk kez karpuz kabuğu reçeli denedim çok güzel talep oldu. Ev hanımıyım. 2 kızım var. Evimin bahçesine ektiğim ürünleri çekip paylaşım yapıyorum. Daha önce Adanamızı tanıtmak için yemek sayfası kurdum ilgi çok oldu. Adana’dan çevre illerden çok güzel siparişler alıyorum. Adana'nın yöresel ürünleri şalgam, fasulye ekiyorum konserve yapıyorum. Kozan’dan Adana’dan çok güzel siparişler alıyorum. Örnek bir anne olmak istedim. Bir ev hanımı sosyal medyayı kullanarak çok güzel işler yapabildiğini göstermek istedim. Evlenmeden önce çok iyi yemek yapamazdım. Kendimi geliştirdim. Hedefim Adanamızın böyle yöresel ürünleri pek yapan yok. Adanamızın yöresel köy ürünlerini tanıtmak örnek olmak istiyorum” diye konuştu.

