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Vali Elban: "Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz” Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Vali Elban: "Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz” Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Adana Valisi Süleyman Elban, toplumun tamamı için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran bağımlılıkla el ele vererek başa çıkacaklarına inandıklarını söyleyerek, “Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri tarafından bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.
Sunumların ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, sadece kişilerin değil toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıkla mücadelenin önemli bir görevleri olduğunu ifade ederek kurumlar arası işbirliği çerçevesinde her türlü önlemi alarak bu sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Adana’nın gündeminden uyuşturucuyu çıkarma azim ve kararlılığında olduklarını ifade eden Vali Elban, “Mücadelemizde kurumlarımızın yaptığı çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızın gayreti, müracaatları ve ihbarları da çok önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmaları ilimizde bağımlılıkla mücadele kabiliyetimizi arttıracaktır. Toplumumuzun tamamı için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran bu sorunla el ele vererek başa çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Vali Elban’ın açıklamalarının ardından görüş alışverişiyle devam eden toplantı; kent genelinde bağımlılığın engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar, gelinen aşama ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan faaliyetlerin ele alınmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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