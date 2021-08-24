Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samet Aybaba: “Belhanda da memnun değil kendisinden” Adana Demirspor’da Konyaspor hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor’da Babajide Akintola 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak Samet Aybaba: “Balotelli ve Belhanda açıklamaları niye gündem oldu anlayamıyorum” “Ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü söyleyemiyorsam beni atın gitsin” “Disiplin ve ciddiyetle çıkıp Konyaspor’u yeneceğiz” Kongolu forvet Britt Assombalonga: “Zamanla çok daha iyi olacağız” Tayyip Talha Sanuç: “ Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok”

İHA

Samet Aybaba: “Belhanda da memnun değil kendisinden” Adana Demirspor’da Konyaspor hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor’da Babajide Akintola 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak Samet Aybaba: “Balotelli ve Belhanda açıklamaları niye gündem oldu anlayamıyorum” “Ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü söyleyemiyorsam beni atın gitsin” “Disiplin ve ciddiyetle çıkıp Konyaspor’u yeneceğiz” Kongolu forvet Britt Assombalonga: “Zamanla çok daha iyi olacağız” Tayyip Talha Sanuç: “ Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok”

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, Babajide Akintola’nın 810 hafta sahalardan uzak kalabileceğini söyleyerek, “Belhanda ile de görüştüm. Oda memnun değil kendisinden. ‘Haklısınız hocam’ diyor" açıklamasında bulundu.
Mavilacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Konyaspor maçına çalıştı. Aybaba, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı Konyaspor’u değerlendirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

“Kalitemizle maçları kazanmak için her şeyi yapacağız”
Antrenman öncesi konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, her maçın zor olduğunu ve takıma katılan bütün oyuncuların performansını yükseltmek için çalıştıklarını söyleyerek, “Her maç zor. Oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Rakipte bunlar yıldız oyuncular aldılar ne kadar iyi oynarsam benim bir hikayem olur diye düşünüyor. Daha çok koşuyor, daha çok istiyor. Önemli olan rakibin düşündüklerini bizimde yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz, bizde daha çok koşacağız, daha çok isteyeceğiz ve kalitemizle maçları kazanmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Yeni bir takımız, sallantılar olacaktır”
Kazandıkça takımdaşlık duygusunun daha da artacağını belirten Samet Aybaba, “Kayserispor maçı bizim için gelgit. O takımların hepsi lige devam eden takımlar ama biz yeni bir takımız. Zaman içerisinde performansları eksik olan arkadaşlarda yükselecek ve onlar yükselince iyi bir takım görüntüsü ortaya çıkacak. Oyuncularla da gerçekten daha çok koşmaları ve istemeleri gerektiğine inandılar. Çok başındayız daha. Yeni bir takımız. İyi oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları var. Takım sallanacaktır. Çünkü tam bir şeyleri anlayabilmeleri mümkün değil. Kazandıkça daha çok hızlandırır.

“Disiplinli ve koşan bir takım olacağız”
Konyaspor maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Aybaba, “Konyaspor çok disiplinli, coşkulu ve koşan bir takım. Hocasıyla ve oyuncularıyla devam eden bir takım. Bizde aynı ciddiyetle disiplinle koşarak devam etmemiz lazım. Bunu ön plana çıkarırsak Konyaspor’u yeneriz diye düşünüyorum. Oyuncularımızda bunu düşünüyor” dedi.

“Akintola 810 hafta sahalardan uzak”
Babajide Akintola’nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Aybaba, “Doktor arkadaşımız bize 810 hafta diyor ama nasıl hızlanır bilmiyoruz. Çeşitli şeyler deneyecekler ve hızlandırmaya çalışacaklar. Kasığında ki bir tendon bağında yırtık var diyorlar. Bazı mevkilerde eksiğiz. Akintola’da eksik olduğumuz mevkilerdeki en iyi oyuncumuzdu ama olsun başka arkadaşlarda var” diye konuştu.

“İnsanların gördüğü şeyi nasıl değiştirebilirsiniz”
Kayserispor maçı sonrası Belhanda ve Mario Balotelli hakkında yaptığı açıklamaların gündem olmasını değerlendiren Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Niye gündem olduğunu anlayamıyorum. Artık futboldan anlamaz oldum. Saha içerisi performansıyla ilgili sorulan bir soruya, ‘Şimdilik o arkadaşların performansı yeterli değil’ dedim. Herkesin ortasında oynanan bir oyun. Herkes bunu görüyor. İnsanların gördüğü şeyi nasıl değiştirebilirsiniz. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni atın gitsin, futbolun dışına çıkarın” ifadelerini kullandı.

“Belhanda da performansından memnun değil”
Belhanda’nın da kendi performansını beğenmediğini vurgulayan Aybaba, “Belhanda ile de görüştüm. Oda memnun değil kendisinden. ‘Haklısınız hocam’ diyor. Bunları toparlayacağız. Arkadaşlıklarını, takımdaşlıklarını geliştireceğiz. Daha çok performans almak için ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Hepsi de aynı fikirde ama nedense doğru söylenen şeyler gündem oluyor, söylenmeyen şeyler gündem olmuyor bu ülkede” dedi.

“Taraftarlar çılgınlar”
Takımın Kongolu forveti Britt Assombalonga ise güzel bir takım olduklarını ve zamanla daha iyi olacaklarını belirterek, ”Gayet güzel gidiyor yeni bir takımız pek çok farklı yerden pek çok yeni oyuncular geldi şuan bir aile olma aşamasındayız ve zamanla çok daha iyi olacağız. Günün sonunda gol atmaktan ziyade oynamayı daha çok seviyorum. Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyuncu olarak şuan alışma sürecindeyim. Tabii ki ilk 11’de oynamak kararını hocamız verecektir. Hocamız kararı verdiğinde bende hazır olmak için elimden geleni yapacağım ve bunun için çalışmaya devam ediyorum. Adana Demirspor taraftarı çılgınlar ama iyi anlamda çılgınlar” diye konuştu.

“Her maça kazanmak için çıkacağız”
Adana Demirspor’un defans oyuncularından Tayyip Talha Sanuç ise her maça kazanmak için çıkacaklarını belirterek, “Önümüzde çok önemli olan Konyaspor maçı var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve sahada daha iyi bir takım olacağız. Buna da eminim taraftarlarımıza ve kamuoyuna göstereceğiz. Bir uyum sorunumuz yok takım içerisinde zaten hep beraberiz bir uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. Şu anda daha kaliteli futbolcularla oynuyorum. Bu eminim gelişimime katkı sağlayacaktır. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Oynadıkça daha iyi olacağıma inanıyorum. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok biz sahada gerekli mücadeleyi verdiğimiz de her takımı yenebiliriz çünkü kalite olarak çok iyi bir takımız. Her maça kazanmak için çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde 760 pehlivan mücadele edecek Başpehlivanlık ödülü 15 bin TL
YEREL HABERLER Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde 760 pehlivan ...
Yangın çıkan daire küle döndü
YEREL HABERLER Yangın çıkan daire küle döndü
Vali Elban: "Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz” Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Vali Elban: "Bağımlılığın geleceğimizi karartmasına ...
Devrilen kepçenin altında kalan operatör, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kepçenin altında kalan operatör, ağır ...
İki yılda Yüreğir’de 200 bin ton asfalt döküldü
YEREL HABERLER İki yılda Yüreğir’de 200 bin ton asfalt döküldü
AOSB’de Kuluçka Merkezi hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER AOSB’de Kuluçka Merkezi hazırlıkları sürüyor
Başkan Özgan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluştu Özgan: "Çözüm odaklı saha çalışması yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Özgan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla ...
Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ilham kaynağı oldu 2 çocuk annesi ev hanımı Özge Bolat, 3 yıl önce kullanmaya başladığı sosyal medya hesabı üzerinden organik yöresel ürünlerin aşama aşama yapımını gösterip satışa koyduktan sonra adeta ailesinin hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Sosyal medyayı fırsata dönüştürüp köylü kadınlara ...
Adana'da otomobil ve motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobil ve motosiklet hırsızları yakalandı
11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu fen lisesi 3. sınıf öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybederken annesi ve iki kardeşinin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını ...
Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
Seyhan’da “Aşure Günü” etkinliği
YEREL HABERLER Seyhan’da “Aşure Günü” etkinliği
Yaşı 14; suç kaydı 56
YEREL HABERLER Yaşı 14; suç kaydı 56
Korona virüse yakalanan 12 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları gözlendi Kızı korona virüsü ağır geçiren babadan ailelere çağrı: “Okullar açılacak, aşısı gelen çocuklar mutlaka aşı olsunlar” Dr. Halefoğlu: “Akciğerleri 12 yaşa göre hiç beklemediğimiz şekilde kötü durumda” "Bu yaş grubunda böyle ciddi bir tabloyla ilk defa karşılaşıyoruz"
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan 12 yaşındaki çocukta ciddi ...
Motosikleti çaldı “dolmuş param yoktu o yüzden çaldım” dedi Adana’da oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan birinin “Hastaneden çıktım dolmuş param yoktu eve gitmek için çaldım” diye savunma yapması herkesi şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Motosikleti çaldı “dolmuş param yoktu o yüzden ...
Yaşlarının 4 katı kadar suç kayıtları çıktı Adana’da bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtığı öne sürülen 14 ve 16 yaşlarındaki hırsızlık zanlısı üç çocuğun yaşlarının 4 katı suç kaydı olduğu ortaya çıktı 56 ayrı suç kaydı olan şüphelilerden B.P.'nin basın mensuplarına “Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar. Ben sihirbazım” demesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Yaşlarının 4 katı kadar suç kayıtları çıktı Adana’da ...
536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri 29 Ağustos'ta yapılıyor 27 ağustos 2021 Cuma günü saat 21.00'de Lahanalık’ta Latif Doğan konseri gerçekleştirilecek, 28 Ağustos'ta da yine Lahanalık'ta saat 21.00'de Ahmet Şafak konser verecek. 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşlerinin ağalığını ise Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü yapacak
YEREL HABERLER 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri 29 ...
Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar Aladağ'da...
YEREL HABERLER Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar Aladağ'da...
Havaya ateş açıp polisten kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Havaya ateş açıp polisten kaçan şüpheliler kıskıvrak ...
Adana Demirspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları ...
Kozan’da uyuşturucu çetesi çökertildi: 10 tutuklama Kozan’da çökertilen uyuşturucu çetesinin şüphelilerinden pes dedirten sözler: “Ünlü olduk mu ünlü”
YEREL HABERLER Kozan’da uyuşturucu çetesi çökertildi: 10 ...
Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Adana Saimbeyli'de orman yangını (2)
Adana Emniyet Spor Şube Müdürü Korkmaz: "A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz" Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Umut Korkmaz, Adanaspor maçında yaşananlar sonrası basın açıklaması yaptı “Kulübün çalışanı dahi olsa kulüpte çalıştığına dair kartının olması zorunludur” “6222 sayılı kanun maddesini spor şube olarak herkese karşı uyguluyoruz, A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz”
YEREL HABERLER Adana Emniyet Spor Şube Müdürü Korkmaz: "A takımı B ...
Saimbeyli'de orman yangını
YEREL HABERLER Saimbeyli'de orman yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.