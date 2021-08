Samet Aybaba´dan eleştirilere cevap: Görüp söyleyemiyorsam, beni futbolun dışına çıkarın

Can ÇELİK / ADANA,(DHA)Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yukatel Kayserispor maçı sonrası Mario Balotelli ve Younès Belhanda'nın performansından memnun olmadığını dile getirdiği için gelen eleştirilere cevap verdi. Herkesin gözü önünde oynanan oyunu yorumladığını dile getiren Aybaba, "Bunlar gerçekler arkadaşlar. İnsanların gördüğü şeyi siz nasıl değiştirebilirsiniz. Herkesin gözünün önünde oynanan bir oyun bu. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni eleştirmek lazım hatta beni atın gitsin futbolun dışına çıkarın yani" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Adana Demirspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde teknik direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yeni bir takım oldukları için her maçın zor geçeceğini belirten Aybaba, "Sonradan katılan futbolcuların performanslarını, oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Rakiplerimiz de farklı düşünüyor. Yıldız oyuncular aldılar. Biz bunlara karşı oynayacağız. Ne kadar etkili olursam, benim bir hikayem olur diye düşünüyorlar. Daha çok koşup, daha çok istiyor. Önemli olan rakibin düşündüklerini bizim de yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz. Biz de daha çok koşup, daha çok isteyip kalitemizle birlikte kazanmak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Bu hafta oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçı hakkında da konuşan Aybaba, rakiplerinin çok disiplinli oynayan, coşkulu bir takım olduğunu söyledi. Aybaba, "Bizim de aynı ciddiyetle koşup devam etmemiz lazım. Bunu ön plana çıkarırsak Konyaspor'u yeneriz diye düşünüyoruz" dedi.

Aybaba, son maçta sakatlanan Akintola'nın da yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalabileceğini dile getirdi.

Geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Yukatel Kayserispor maçı sonrası Mario Balotelli ve Younès Belhanda'nın performanslarını eleştirdiği için gelen tepkileri de cevap veren Aybaba, "Futboldan artık anlamaz oldum arkadaşlar. Saha içi performansıyla ilgili sorulan bir soruya 'şimdilik bu arkadaşların performansı yeterli değil' dedim. Bunun gündem olmasını anlamıyorum. Herkesin önünde oynanan bir oyun. Biz sonra gelip tesiste başka bir oyun mu oynuyoruz diye ben de merak ediyorum yani. Bunlar gerçekler arkadaşlar. İnsanların gördüğü şeyi siz nasıl değiştirebilirsiniz. Herkesin gözünün önünde oynanan bir oyun bu. Bu oyunu herkes de yorumluyor. Eğer ben bir teknik adam olarak herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni eleştirmek lazım hatta beni atın gitsin, futbolun dışına çıkarın yani" ifadelerini kullandı.

Kaliteli transferler yaptıklarının altını çizen Aybaba, bu oyuncuların katkı yapmalarını beklediklerini ifade etti. Yıldız oyuncuların ligde gösterdiği performansla milli takımlarına geri dönebileceklerini dile getiren Aybaba "Ben Balotelli ile konuşuyorum. 'Senin çok daha iyi performans göstermen benim için senin düşüncen daha önemli' diyorum. Niye? 'Balotelli geldi Adana Demirspor'a. Çok katkı sundu. Biz uzun süredir problem yaşayan bir oyuncuyla mutlu bir sezon geçirdik.' Böyle dersek bize de kendisine de çağırılırsa milli takımına da artı yazar. Biz futbol adamıyız. Bunları sadece futbolu düşünerek konuşuyoruz. Önünde, arkasında, yanında kim duruyor diye düşünmek karakterimizde yok. Neyse onu söylüyoruz. Belhanda ile de görüştüm. O da kendisinden memnun değil. 'Haklısınız hocam' dedi. Biz performansı ve takım ruhunu arttırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.Takım oyuncularından Tayyip Talha Sanuç ve Britt Assombalonga ise takım olarak galibiyete odaklandıklarını vurguladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

