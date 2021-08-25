Mazgalları çalarken suçüstü yakalandılar



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA´da otomobilden akü, cadde üzerinden de demir mazgalları çalan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden Gökhan Ö.´nün hırsızlık suçlarından 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 18 Ağustos günü öğleden sonra Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi´nde meydana geldi. Motosikletle gelen Gökhan Ö. (30) ve Erhan U. (30), park halindeki bir otomobilin aküsünü çaldı. İki arkadaş ardından bu kez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´ne geçti. Burada cadde ve sokaklarda çalmak için demir mazgalları söken şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan Ö. hakkında, daha önce işlediği hırsızlık suçlarından, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-08-25 10:02:09



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