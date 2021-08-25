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Mazgalları çalarken suçüstü yakalandılar

DHA

Mazgalları çalarken suçüstü yakalandılar


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA´da otomobilden akü, cadde üzerinden de demir mazgalları çalan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden Gökhan Ö.´nün hırsızlık suçlarından 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Olay, 18 Ağustos günü öğleden sonra Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi´nde meydana geldi. Motosikletle gelen Gökhan Ö. (30) ve Erhan U. (30), park halindeki bir otomobilin aküsünü çaldı. İki arkadaş ardından bu kez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´ne geçti. Burada cadde ve sokaklarda çalmak için demir mazgalları söken şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan Ö. hakkında, daha önce işlediği hırsızlık suçlarından, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-08-25 10:02:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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