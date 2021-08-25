Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi işten atıldı

ADANA, (DHA)ADANA´da bir sitede çalışan güvenlik görevlisi M.E.K., sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından site yönetimi, güvenlik görevlisini işten attı.
Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi´ndeki bir sitede oturanlar, sokakta besledikleri sahipsiz köpeği, 22 Ağustos´ta yaralı halde buldu. Mahalleli, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi. Sitedeki bazı kişiler, olayı güvenlik görevlisi M.E.K.´nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K.´nin iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler, M.E.K.´den şikayetçi oldu. Köpeğin tedavisinin devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2021-08-25 11:32:10
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