Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi işten atıldı (2)

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GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana´da sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döken özel güvenlik görevlisi M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyete getirilen M.E.K., buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2021-08-25 15:07:14



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