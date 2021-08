Elban: “Gastronomi değerine değer katacak organizasyonu çok önemsiyoruz” 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana mutfağının tanıtımı açısından Adana Lezzet Festivali’nin önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyleyerek, “Kentimizin gastronomi değerine değer katacak bu organizasyonu çok önemsiyoruz” dedi.

Bu yıl 8910 Ekim’de “Coğrafya Lezzettir” mottosuyla gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı, Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Festivalin hazırlık sürecinin ele alındığı toplantıda kısa bir açıklama yapan Vali Süleyman Elban, şölen tadında bir festival yaşanması için tüm detayların titizlikle değerlendirildiğini belirtti.

Birbirinden enfes lezzetleri bünyesinde barındıran Adana’nın geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Vali Elban, “Adana mutfağının tanıtımı açısından Adana Lezzet Festivali’miz çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bizler bu yüzden kentimizin gastronomi değerine değer katacak bu organizasyonu çok önemsiyoruz” dedi.

Festivalin daha çok ses getirmesi için bazı noktalara daha da eğilmek gerektiğine vurgu yapan Vali Elban; yiyeceklerin lezzeti kadar sunumlarının da kaliteli olması, festivale katılım sağlayan firmaların hijyene en üst seviyede dikkat etmeleri, özellikle alanda görev alacak personelin kılık kıyafet seçimlerine kadar her detayın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Festival boyunca korona virüsle alakalı her türlü önlemin de alınacağını söyleyen Vali Elban, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin sorunsuz geçmesi için her kurumun üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Ç.Ü. Karataş Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Prof. Oya Berkay Karaca, TÜRSAB Adana Başkanı Meltem Özdemir, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Derviş Göçmen, Kadın Kooparatifleri Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış, Gastronomi ve Turizmciler Derneği Başkanı Süleyman Polat, Yedi İletişim Firma Sahibi Haluk Sevim, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, Çukurova Aşçılar Derneği Temsilcisi Fatma Çıkla ve Slow Food Temsilcisi Nursel Yakar’ın katıldığı toplantı; görüş alışverişinin ardından sona erdi.

