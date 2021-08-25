Adana Demirspor, Vargas'ı bir yıllığına kiraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA (DHA) Adana Demirspor, İspanya'nın Espanyol takımından Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, son olarak Espanyol takımında forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmıştır. Adana Demirspor'a hoş geldin Matias Vargas" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez

2021-08-25 22:23:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.