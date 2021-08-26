Seyhan’da çocuklara ağız ve diş bakımı

Seyhan Belediyesi koordinesinde Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı gezici sağlık ekibi tarafından, mahallelerde bulunan çocukların obezitefiziksel gelişimleri, ağız, diş ve diş etleri kontrolden geçirilmeye devam edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla çocuklar başta olmak üzere tüm bireylere bilgilendirme ve önleyici kontroller yapan sağlık ekipleri, çocukları bilgilendirmek, ağız ve diş sağlığı kontrolü ile kişisel gelişimlerini takip etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Sağlık Müdürlüğünde görevli diş hekimi, diyetisyen gibi sağlık personelinden oluşan gezici sağlık ekibinin çocuklara yönelik bilgilendirme ve kontrol çalışmasının bu haftaki durağı Akkapı Mahallesi oldu. Mahalle muhtarıyla koordineli bir şekilde Akkapı Kültür, Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (AKYED) binasında gerçekleşen kontrol ve bilgilendirme çalışmasında çocukların ağız ve dişleri kontrol edildi, diyetisyen tarafından kilo ve boy oranı takip edildi.



Kontroller yapıldı, ailelere bilgilendirme kartı gönderildi

Oyunlar eşliğinde ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilen çocukların, ayrı ayrı bakım setleriyle ağız, diş ve diş eti kontrollerinin yapıldığı ifade edildi. Tespit edilen çürük veya sorunların not edilerek, ailelere bilgilendirme kartı olarak yollandığı aktarılırken, çocukların ağız, diş ve diş eti kontrolleri koordineli bir şekilde ilçedeki diğer mahallelerde de süreceği ifade edildi.

Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen ise çocukların sağlıklı gıdalar tüketmesi amacıyla bilgilendirme yaptı. Diyetisyen çocukların boy ve kilo oranını kontrol etti. Boykilo oranının anormal olduğu ve obezite riski bulunan çocukların ailelerine yapılan tespitler bilgilendirme kartı ile gönderildi. Ayrıca çocuklara, gıdaların hijyen şartlarına uygun olarak tüketmesi, el yıkamanın önemi ile pandemi sürecinde maskemesafehijyen kurallarına dikkat etme bilgilendirmesi yapıldı.

Gezici sağlık ekibinin gerçekleştirdiği tarama, çocuklara doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı ve diş macunu ile fırça hediye edildiği kaydedildi.

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