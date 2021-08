Başkan Karalar, Aladağ’da incelemelerde bulundu Karalar: “Aladağ’da büyük hizmetler yaptık, yapmaya devam edeceğiz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ilçesinde orman yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Karalar, can ve mal kaybına neden olan orman yangınlarının ardından Adana’daki yangın bölgelerini tekrar ziyaret ederek Topallı Mahallesi’nde yangın mağdurlarıyla buluştu. Daha önce beyaz eşya, plastik su depoları, elektrik üreten güneş enerjisi panelleri ile çok çeşitli yardım malzemeleri gönderilen köyde vatandaşın acısına ortak olan Zeydan Karalar, Derman ekiplerinin bölgede sürekli eksikleri tespit ettiğini ve bunları gidermek için tüm olanaklarını kullandıklarını söyledi.

Başkan Karalar, “Tüm ülke bir anda orman yangınlarıyla karşılaştı. Adana’da 22 ayrı noktada yangın çıktı. Devletin tüm birimleri el birliği ile bu felaketi aşmak için çalıştı, çabaladı. Herkes elinden geleni yaptı ama felaket çok büyüktü. Şimdi hep birlikte yaraları sarma zamanı. Tespit ettiğimiz ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışıyoruz. Beyaz eşya, elektrik üreten güneş enerjisi paneli, su deposu dağıttık. Yangın anından bugüne kadar sizleri yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız” dedi.

Yangın bölgesi Topallı’dan sonra sırasıyla Uzunkuyu, Mazılık, Gireği Yeniköy, Masiret, Meydan Yaylası, Başpınar, Kabasakal, Kökez Soğukoluk, Kıçak, Büyük Sofulu, Gerdibi, Kızıldam, Karahan, Kışlak ve Köprücük mahallelerini iki gün bazı bürokratlarıyla gezen Başkan Zeydan Karalar, “Verdiğimiz sözü yaparız, yapamayacağımız sözü de vermeyiz” diyerek, bürokratlara da yapamayacakları söz vermemeleri gerektiğini söyledi.

Muhtar ve vatandaşlardan sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Karalar, bölgedeki en büyük sorunların başında yol ve su geldiğini, bu sorunu da ortadan kaldırmak için çok çalıştıklarını vurguladı. Göreve gelmelerinden itibaren bölgeye 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Karalar, bütün sorunları 12 senede çözmelerinin de mümkün olmadığını ifade etti.

Aladağ ve köylerinde kökleşmiş sorunlar olduğunu bunları da en hızlı şekilde çözmeye çalıştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Bizler aldığımız oy oranına bakmadan tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı ne ise onu gidermeye çalışıyoruz. Buralara siyaset yapmaya değil sizlerin sorunlarını dinleyip onları çözmeye geldik. 10 yıllar boyunca kökleşmiş sorunlarını çözmeye başladık. Pandemi süreci olmasa daha fazlasını çözerdik. Sorunları çözdüğümüzde, hizmetle ulaştığımızda, sizi böyle mutlu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Sizin mutluluğunuz bizlerin mutluluğu. Bu kadar kısa sürede Aladağ’da büyük hizmetler yaptık, yapmaya devam edeceğiz.”

İlk günün ardından ikinci gün Aladağ Merkez’de esnaf ziyaretleri yapan Başkan Zeydan Karalar daha sonra köy gezilerine devam etti.

İlçenin en büyük sorunun yol ve su olduğunu her gittikleri yerde vatandaşın yol ve su talebinde bulunduğu kaydeden Karalar, şunları ifade etti:

“Su ve yol hayattır. Sizlere her ikisini de ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Birçok hizmeti gerçekleştirdik, birçok bölgede de yollarınızı yaptık. Aladağ’da çok iş yaptık. İşlerin yüzde 6070’ini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Su getirip yollarınızı yaparak sizlerden aldığımız hayır duaları bizleri mutlu ediyor.”

