Adana Demirspor, Konyaspor maçını beklemeye başladı Matias Vargas, Adana Demirspor'da ilk antrenmanına çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ligin üçüncü haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Arjantinli oyuncu Matias Vargas da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız Konyaspor maçının son çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Yeni transferimiz Matias Vargas da antrenmanda yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan antrenmanı başkan Murat Sancak da yakından takip etti.

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