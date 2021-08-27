Yüreğir Belediyesi okullarda temizlik seferberliği başlattı

Yüreğir Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlayacağı 6 Eylül tarihi öncesi öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla ilçe genelindeki okullarda temizlik seferberliği başlattı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri ve Park Bahçeler ekipleri yaptıkları ortak çalışmalarla okulları eğitime hazır hale getiriyor. Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı 6 Eylül öncesi ilçedeki okulların temizlenip çevre düzenlemesi yapılması için ekiplerine talimat verdi. Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri okul bahçelerinde çim biçme, budama ve çevre düzenlemesi yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de özel dezenfektanlarla yıkama ve çevre temizliği gerçekleştiriyor.

Yüreğir’de eğitime her zaman öncelik verdiklerini kaydeden Başkan Kocaispir, “Pandemi döneminde çocuklarımız maalesef uzun bir süre yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Yavrularımızın okullarından bir daha uzak kalmasını asla istemiyoruz. Bunun için hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Vaka sayılarının tekrar arttığı bu dönemde bütün önlemlerimizi alarak çocuklarımızın eğitimden bir daha kopmasına müsaade etmeyelim. Biz de Yüreğir Belediyesi olarak okullarımızda yoğun bir temizlik seferberliği başlattık. Çocuklarımıza şimdiden başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

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