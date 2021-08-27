Yangın mağduru köyler. Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi ile kalkınacak

Adana başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sonrasında yangından zarar gören köylerde, bitkisel ve hayvansal üretimin kısa sürede tekrar başlaması ve köylülere sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturulabilmesi için Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi hayata geçirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangından zarar gören, bitkisel ve hayvansal üretim alanları ile materyallerini kaybeden köylüler için kısa vadede hayata geçirilmesi planlanan projenin Adana’daki tanıtımı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda yapıldı. Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Proje ve Yatırım Yönetimi Daire Başkanı Gökmen Batmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Küçükbaş Destekleme Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Bilgehan Özen, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Sarıçam, Çukurova, Yüreğir ilçe müdürleri ile teknik personellere proje hakkında bilgi verdi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Proje ve Yatırım Yönetimi Daire Başkanı Gökmen Batmaz, orman yangınlarında yanan köylerdeki yaraların sarılması ve mağdur köylülere sürdürülebilir gelir sağlanabilmesi için bakanlığın kısa sürede saha çalışmasını tamamlayarak Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi’ni hayata geçirmek istediğini ifade etti.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali de Antalya ve Muğla’da sahada yaptıkları çalışmalarda 2030 yıllık zeytin ağaçlarının yangından zarar gördüğünü gördüklerini belirterek, “Bu zeytin ağaçlarının bir kısmı ilk yağmurlardan sonra tekrar yeşermeye başlayacak. Burada derin budama yapılmasını öneriyoruz. Bakanlığımızın Geleneksel Zeytin Bahçeleri Rehabilitasyonu Desteği var. Bu desteğin kapsamını da genişleteceğiz. Üreticilerimiz bir kısmı yanan zeytin ağaçlarını tamamen sökmek yerine budayarak hayatta tutmaya ve bu desteklemeden faydalanmaya yönelmeli. Zira 2030 yıllık ağacın hayatta kalması yeni fidan dikiminden daha önemli’’ şeklinde konuştu.

Çilali, yangın mağduru köylülerin 810 ay gibi kısa sürede tekrar gelir getirici tarımsal faaliyete dönebilmeleri için il ve ilçe müdürlükleri tarafından farklı konularda Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi hazırlanacağını ve bu projelerin bakanlıkta değerlendirmeye alınacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de Adana özelinde yangından etkilenen köylerdeki hasar tespitlerini tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı ve bakanlığa gönderdiklerini belirterek, “Bakanlığımız bu yanan bölgelerde kalıcı olarak yaraları sarmak için Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi’ni hayata geçiriyor. İlçelerimizden yangın mağduru vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir, uygulanabilir projeler bekliyoruz” dedi.

Toplantı sonrasında Strateji Geliştirme Başkanlığı Proje ve Yatırım Yönetimi Daire Başkanı Gökmen Batmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Küçükbaş Destekleme Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Bilgehan Özen, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Metin Toprak ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Birsen Ergün nezaretinde Aladağ, İmamoğlu ve Kozan’da orman yangını çıkan köyleri gezerek vatandaşlara projeyi anlatarak bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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