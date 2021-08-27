Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Süper Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Castro’nun sol kanattan gönderdiği topa Sedat hareketlendi. Kaleci Sehic topu eliyle kontrol etti.

11. dakikada Guilherme sol kanattan ceza sahası içerisine açtığı ortayı kaleci Muric meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlikeyi önledi.

12. dakikada Stambouli’nin Konyaspor savunmasının arkasına kaldırdığı topla Assombalonga bir anda bomboş kaldı. Kaleye yakın mesafeden Assombalonga kafayı vurdu. Kaleci Sehic gole son anda engel oldu.

13. dakikada Mario Balotelli ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Svensson’un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada kaleci Sehic, Assombolanga’ya gelmeden kontrol etti.

38. dakikada ani gelişen atakta Bytyqi topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Balotelli bekletmeden vuruşunu yaptı. Top kaleci Sehic’in kucağında kaldı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Süleyman Özay xx, Kemal Yılmaz xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Semih xx, Kaan xx, Sedat xx, Stambouli xx, Assombalonga xx, Belhanda xx, Castro xx, Balotelli

Yedekler: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Tarık Çamdal , Bırkır Brjarnason, Vargas

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, M’Poku xx, Endri Çekiçi xx, Cikalleshi, Bytyqi xx

Yedekler: Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Amar Rahmanovic, Serdar Güler, Alper Uludağ, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Michalak, Erdon Dacı, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

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