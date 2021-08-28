Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

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Can ÇELİK / ADANA, (DHA) -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Kemal Yılmaz

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip, Semih, Kaan (Dk.90+4 Tarık), Sedat (Dk.46 Vargas), Stambouli, Belhanda (Dk.75 Bjarnason, Castro (Dk.75 Sinan), Assombalonga, Balotelli (Dk.57 Ezeh)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim (Dk.90 Adil), Guilherme, Soner (Dk.66 Rahmanovic), Hadziahmetovıc, M´Poku (Dk.46 Serdar), Endri Çekici (Dk.79 Erdon Daci), Bytyqi (Dk.79 Michalak), Cikalleshi

GOLLER: Dk.59 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk.83 Abdülkerim (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Serdar, Abdülkerim, Adil (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig´in 3´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile ikinci yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.

11´inci dakikada İttifak Holding Konyaspor atağında Guilherme sol kanattan hızla ilerleyerek ceza sahası içerisine orta yaptı. Kaleci Muric gelen topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

12´nci dakikada Adana Demirsporlu Stambouli uzun pasla Konyaspor defansının arkasın sarkan Assombalonga´yı topla buluşturdu. Topa gelişene kafa vuruşu yapan Assombalonga, kaleci Sehic´i geçemedi.

38´inci dakikada İttifak Holding Konyaspor kontra atağında sol kanattan hızla ilerleyen Bytyqi, çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu attı. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden dışarı gitti.

44´üncü dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasında topla buluşan Balotelli'nin kaleye döner dönmez yaptığı şutunda meşin yuvarlak, Sehic´in kucağında kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

48´inci dakikada Adana Demirspor´un kalecisi Muric, topu savunmasına göndermek isterken topa yönelen Cikalleshi araya girmeye çalıştı fakat mavi lacivertlerinin savunması hızlı davranarak tehlikeyi önledi.

56´ncı dakikada Adana Demirspor atağında topla buluşan ve hızla ilerleyerek rakip takımın ceza sahasına yaklaşan Assombolanga´nın şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

59´uncu dakikada Adana Demirspor´un kontra atağında sağ kanattan ilerleyen Vargas, ceza sahasına ortasını yaptı. Gelen topa iyi yükselen Assombalonga, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0.

61´inci dakikada sağdan derinlemesine inen Serdar´ın ortasında ceza sahasında yükselen Cikalleshi´nin kafa vuruşu direkten döndü.

83´üncü dakikada İttifak Holding Konyaspor´un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkerim tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Mücadele 1-1 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-08-28 00:03:05



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