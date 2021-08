Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

ADANA, (DHA) Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 tamamlanan İttifak Holding Konyaspor maçın ardından yaptığı basın toplantısında oyundan alındıktan sonra takım arkadaşına fiziksel müdahalede bulunup, tepki gösteren Mario Balotelli için, "Hep tepki gösteriyor, sorun değil. Bakarız biz, ne dedi, ne demedi diye. Her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü diye değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var" diye konuştu

Süper Lig´in 3'üncü haftasında Adana Demirspor evinde İttifak Holding Konyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, iyi bir oyun oynadıklarını vurguladı. Takımın, mücadeleci ve coşkulu bir oyun kurduğunu aktaran Aybaba, "Hızlı çıkışlarda sorunlarımız var, bunu bir türlü halledemiyoruz. Eğer çıktığımız hızlı ataklarda sonlandırmayla ilgili yeteneklerimizi ortaya koyabilseydik, daha farklı bir sonuç alabilirdik. Karşımızdaki takım çok ciddi, 2 maçta 6 puan almış bir takım. Sahaya yansıttıkları ortada. Biz şimdi bu kadar basit gol yeme konusunu nasıl hallederiz diye düşünmeye başladık. 3 maçta da çok basit goller yedik. Bunlarla ilgili çalışacağız Bu milli ara bize çok iyi gelecek. Dün, geçen hafta ve 15 gün önce gelen oyuncularımız var. Onları bir araya getirip takımdaşlık duygusunu kazandırarak bu takımı çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum" dedi.

"BELHANDA'YI SORUMLULUK ALSIN DİYE KAPTAN YAPTIM"

Oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren ve takım arkadaşına fiziksel müdahalede bulunan Mario Balotelli'ye de değinen Samet Aybaba, "Hep tepki gösteriyor, sorun değil. Bakarız biz, ne dedi, ne demedi diye. Profesyonel takımın talimatı var. Bakarız" şeklinde konuştu. Belhanda ve Mario Balotelli ile hafta içi görüştüğünü aktaran Aybaba, şöyle devam etti:

"Balotelli´ye iki 18 çizgisi arasında dolaş dedim. İkisiyle de hafta içerisinde konuştum. Belhanda´yı kaptan yaptım. Ben istedim, sorumluluk alsın diye. İki oyuncumuzu da takıma, futbola kazandırmaya çalışıyoruz. Kaliteleri belli. Tartışılması gereken şey performansları. Onla ilgili de hep söyledim. Her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü diye değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var."

PALUT: 1 PUANI KAZANÇ OLARAK GÖRÜYORUM

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrası yaptığı basın toplantısında Adana Demirspor´dan alınan 1 puanın kazanç olarak gördüğünü söyledi.

Maç sonu basın toplantısında basın mensuplarına açıklama yapıp, soruları yanıtlayan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin 3'üncü maçında iyi bir başlangıç yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. Adana Demirspor´un da reaksiyon içerisinde olacağı aklımızdaydı. Adana Demirspor maça çok istekli başladı. 23'üncü dakikaya kadar Adana Demirspor maçta tek hakimdi. İkinci yarı dengeli bir oyun vardı. Değişikliklerden sonra rakip kalede daha çok bulunan bir Konyaspor vardı. Golden sonra takımımız çok iyi reaksiyon verdi ve 1-1´i yakaladık. Çok iyi bir günümüzde olduğumuzu söyleyemem. Genel manada oyuna baktığımızda Adana Demirspor´dan aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum" dedi.

