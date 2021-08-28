Adana Demirspor, Simon Deli´yi kadrosuna kattı

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Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Adana Demirspor, Club Brugge forması giyen Simon Deli´yi renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, en son Club Brugge forması giyen Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, `´Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır´´ denildi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez

2021-08-28 21:17:13



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