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Kızıldağ Yaylası Ahmet Şafak ile coştu 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen şenliklerin ilk gününde Latif Doğan sahne alırken, ikinci gün etkinlikte ise Ahmet Şafak bir konser verdi Sanatçı Ahmet Şafak: “Milletimizin bölünmez bütünlüğü yolunda var olan kararlılığımızdan dolayı çok mutluyum. Bu kararlı tutumumuzu Allah’ım var eylesin. Her şey çok daha güzel olacak”

İHA

Kızıldağ Yaylası Ahmet Şafak ile coştu 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen şenliklerin ilk gününde Latif Doğan sahne alırken, ikinci gün etkinlikte ise Ahmet Şafak bir konser verdi Sanatçı Ahmet Şafak: “Milletimizin bölünmez bütünlüğü yolunda var olan kararlılığımızdan dolayı çok mutluyum. Bu kararlı tutumumuzu Allah’ım var eylesin. Her şey çok daha güzel olacak”

536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen şenliklerin ikinci gününde Kızıldağ Yaylası sakinleri Ahmet Şafak ile coştu.
Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı 1600 rakımlı Kızıldağ Yaylasının Lahanalık mevkisinde düzenlenen açık hava konserinin ilk gününde Latif Doğan, Ümran Gülcan, Ömer Bulut, Metin Şirinkaya ve Muhittin Seçen sahne aldı.
2. Gün Şenliklerde ise, Ahmet Şafak, Alperen Kekilli, Belen Gökçe, Burçe Bozkurt ve Sadi Öztürk konser verdi.
Sahneye son çıkan Ahmet Şafak, eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Ahmet Şafak, “Milletimizin bölünmez bütünlüğü yolunda var olan kararlılığımızdan dolayı çok mutluyum. Bu kararlı tutumumuzu Allah’ım var eylesin. Her şey çok daha güzel olacak” dedi.
Yayladaki bu topluluğu alkışladığını söyleyen Ahmet Şafak, “Allah birlik ve beraberliğimiz daim eylesin” dileğinde bulundu.
Ahmet Şafak, gece saat 24.00’e kadar devam eden bu etkinliklere destek veren belediye başkanlarına ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı.
Konsere Cumhur İttifakına bağlı belediyelerin başkanları ile Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Kızıldağ Güreş Ağası Hüseyin Sözlü katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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