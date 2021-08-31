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Akıllı telefon, hırsızları yakalattı Adana’da iki kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kendi hatlarını takıp kullanan zanlılar polis tarafından yakalandı

İHA

Akıllı telefon, hırsızları yakalattı Adana’da iki kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kendi hatlarını takıp kullanan zanlılar polis tarafından yakalandı

Adana’da iki kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kendi hatlarını takıp kullanan zanlılar, telefonlar akıllı olduğu için yerleri internet üzerinden kısa sürede tespit edilerek yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki vatandaşın cep telefonlarını yanlarından geçen iki kişinin ellerinden alarak kaçtığı yönünde şikayette bulunması üzerine harekete geçti. Polis bu şikayet üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis vatandaşların telefonlarının marka ve IMEI numarasını aldı. Polis, zanlıların akıllı telefona hat takıp kullanacağını da düşünerek internet üzerinden telefonları takibe başladı. Bir süre sonra polis telefonların kullanıldığını belirledi. Polis telefonlar akıllı olduğu için zanlıların yerini kısa sürede internet üzerinden tespit etti. Polis telefonların olduğu adreslere eş zamanlı yaptığı baskında 17 yaşındaki M.H. ve 15 yaşındaki A.H.’yi gözaltına aldı. Zanlılar önce telefonları çalmadıklarını, satın aldıklarını söyledi. Ancak polis vatandaşların kapkaça uğradıkları adreste yaptığı çalışmada zanlıların burada takip yapıp sonra da kaçtıklarının görüldüğü güvenlik kamerası görüntülerini buldu. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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