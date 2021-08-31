Adana'da 74 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Adana’da polisin yaptığı şok uygulamalarda 74 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri, 2329 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 164 firari hükümlüyü yakaladı. Durdurulan araç ve şüphelilerin yapılan üst aramalarında 51 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 13 adet kurusıkı tabanca olmak üzere 74 silah ile birlikte 133 adet fişek ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan 3 otomobil ve 6 motosikletin, 2 elektrikli bisikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çalıntı araçlara el konularak sürücüleri gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahların, daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. 5 iş yerine de uygulamalarda kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

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