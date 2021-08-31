Adana’da on binler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı

Adana’da gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına on binlerce Adanalı katıldı. Meşaleli ve bayraklı yürüyüşte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, belediye başkanları Soner Çetin ve Akif Kemal Akay da eşlik etti. Kutlamaya katılan Adanalıların coşkusu Cem Adrian konseriyle zirveye ulaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Adana’da büyük coşkuyla kutlandı. Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi’nin birlikte organize ettiği kutlamalar Turgut Özal Bulvarı’nda başladı. Adanalılar ellerinde bayraklar ve meşalelerle marşlar söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Adanalıların oluşturduğu kortej, Uğur Mumcu Bulvarı’na kadar yürüdü. On binlerce Adanalı, Zafer Bayramı kutlamalarına katılarak, Cumhuriyetin emin ellerde olduğu ve sonsuza kadar yaşayacağı mesajını verdi.

Uğur Mumcu Bulvarı’nda coşkulu kalabalığa hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhteşem tabloyu görünce, laikdemokratik Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağına inancının daha da güçlendiğini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Muhteşem görüntü, ne güzel bir tablo. Heyecanınız ve coşkunuz bizleri çok mutlu etti. Bu muhteşem kalabalığı ve coşkuyu gördükten sonra, laikdemokratik Cumhuriyetle sorunu olanlar bu işten vazgeçsinler. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerini o kadar sağlam atmış ki; gençlerimizin, halkımızın sayesinde laikdemokratik Cumhuriyet varlığını sonsuza kadar sürdürecektir” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün dehasına vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, “Çok şehit verdik. Atalarımız kanları, canları pahasına vatanı düşman işgalinden kurtardı. Bu ülkeyi kimseye teslim etmeyiz. Dini bayramlarımız bizim için kutsaldır. Milli Bayramlarımız da milletimiz için önemlidir. Milli Bayramlarımıza ulusça sahip çıkıp, kutlamalıyız. Önümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. Onu da coşkuyla kutlayacağız. Gençlerimize, halkımıza, Cumhuriyete sahip çıkma konusunda sonsuz güvenimiz var” diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun sonsuza kadar sürmesi dileğinde bulunup şunları söyledi:

“30 Ağustos Zaferi, birlik ve bütünlük içinde inananların oluşturduğu bağımsızlık meşalesinin ömür boyu süreceği bir zaferdir. Hepimize kutlu olsun. Zafer daima ona inananların onun için uğraşanların bir neticesidir.”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de konuşmasında, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ne güzel bir Adana, bu ne güzel bir Çukurova. Sizlerin Allah’ına kurban. 30 Ağustos zaferin adıdır, inanmışlığın adıdır. 4 gün süren muharebenin ardından gelen zafer devrimlerin önünü açmış, Cumhuriyetin kapısını sonuna kadar aralamıştır. 30 Ağustos bizim için çok önemli bir gündür. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi önemli günleri coşkuyla kutladık ve kutlamaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından ünlü sanatçı Cem Adrian konser verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları geç saatlere kadar coşkuyla sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.