Vincenzo Montella, Adana’da Adana Demirspor’un prensipte anlaştığı Vincenzo Montella kente geldi

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Demirspor’un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Vincenzo Montella, Adana’ya geldi. Montella’yı taraftarlar havalimanında karşıladı.

Teknik Direktör Samet Aybaba ile pazar günü yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile prensipte anlaştı. Montella da bugün saat 16.00’da İstanbul’dan hava yoluyla Adana’ya geldi. Montella’yı, Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkmaz, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı ve kendisine kaşkol hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.